Avvista sottomarini nucleari grazie alla gravità | come funziona lo SQUID cinese

La Cina ha messo a punto un nuovo sistema chiamato SQUID, un rilevatore gravitazionale in grado di individuare sottomarini nucleari e altri oggetti mediante la misurazione delle variazioni di gravità. Questa tecnologia permette di rilevare dispositivi e mezzi nascosti, anche quando sono invisibili ai radar e difficili da localizzare con sonar. Il dispositivo si basa sulla capacità di intercettare la massa di oggetti nascosti sott'acqua, offrendo nuove possibilità di sorveglianza.

La Cina ha sviluppato un nuovo rilevatore gravitazionale capace di individuare oggetti, mezzi e dispositivi invisibili ai radar, e difficili da individuare persino con sonar avanzati, intercettando la loro massa. Lo SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) realizzato da Pechino riesce infatti a percepire variazioni infinitesimali del campo gravitazionale. Si tratta di un sensore quantistico estremamente sensibile, che promette di aprire nuove frontiere non solo nella ricerca scientifica ma anche nel campo militare, in particolare nel rilevamento di sottomarini nucleari. Come funziona lo SQUID cinese. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il dispositivo sviluppato dai ricercatori dell’Accademia Cinese delle Scienze rappresenta un passo significativo verso l’applicazione pratica di questa idea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Avvista sottomarini nucleari grazie alla gravità”: come funziona lo SQUID cinese Unire la Sicilia alla Liguria grazie al sistema di cavi sottomariniCON il completamento del sistema di cavi sottomarini Unitirreno, l’Italia si dota di un’infrastruttura digitale di rilevanza strategica che collega... La Cina accelera sui sottomarini nucleari, Stati Uniti in allarmeNegli ultimi cinque anni la Cina ha varato più sottomarini a propulsione nucleare degli Stati Uniti, alimentando le preoccupazioni di Washington... Si parla di: Avvista sottomarini nucleari grazie alla gravità: come funziona lo SQUID cinese. USS Massachusetts, il nuovo sottomarino d'attacco americano a propulsione nucleare entra nella flotta della MarinaLa Marina degli Stati Uniti ha ufficialmente accolto nella sua flotta un nuovo sottomarino a propulsione nucleare. Si tratta del USS ... msn.com Sottomarino nucleare sovietico affondato nel 1989 rilascia materiale radioattivo nelle profondità marineI ricercatori hanno quantificato l'impatto delle emissioni di materiale radioattivo dal sottomarino sovietico K 278 Komsomolets, affondato nel Mar di ... fanpage.it