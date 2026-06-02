Putin muove caccia missili Kinzhal e sottomarini nucleari | cosa c' è dietro le mosse russe in Asia

La Russia ha inviato cacciabombardieri e missili Kinzhal nel suo Estremo Oriente, mentre ha rafforzato la presenza di sottomarini nucleari nel Pacifico. Le forze militari russe sono state schierate lungo le aree che si affacciano sul Giappone, con l’obiettivo di aumentare la presenza navale e aerea nella regione. Le operazioni sono state condotte negli ultimi mesi, senza comunicare dettagli specifici sulle tempistiche.

Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato la propria presenza militare nell' Estremo Oriente, schierando nuovi sistemi d'arma nelle aree che si affacciano sul Giappone e rafforzando le proprie capacità navali nel Pacifico. Il timore di Tokyo è che Mosca stia consolidando un nuovo teatro strategico proprio mentre i rapporti tra il Cremlino e la Cina diventano sempre più stretti. La risposta del governo giapponese sta tutta in un conseguente rafforzamento delle difese nell'isola di Hokkaido, il territorio nipponico più vicino alla Federazione Russa. Cosa succede tra Russia e Giappone. Secondo diverse ricostruzioni rilanciate dall'account X... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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