Nel corso di una conferenza stampa, un’artista di San Marino ha annunciato una collaborazione con Boy George per il prossimo Eurovision. Entrambi parteciperanno con il desiderio di trasmettere un messaggio di libertà attraverso la musica. La cantante ha ricordato il suo passato nel movimento new romantic londinese degli anni Ottanta, senza entrare in dettagli sulla composizione del brano o sulla strategia di partecipazione.

San Marino, È stato il protagonista assoluto della scena new romantic dei primi Anni ’80 londinesi, Boy George, stella assoluta del pop internazionale con i suoi Culture Club e poi cantante solista, dj e adesso ospite nel nuovo disco di una delle voci più originali del panorama sonoro nazionale, la bolognese di origine eritrea Senhit. La cantante, proprio con il brano Superstar, realizzato insieme all’artista inglese, che nell’occasione era presente in video, ha vinto il San Marino Song Contest e a maggio rappresenterà la piccola repubblica all’ Eurovision Song Contest a Vienna. “Giravo in Ferrari, poi ho perso tutto”: la storia di Matteo Cambi e la margherita Guru. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senhit e Boy George: “All’Eurovision insieme per cantare la libertà”

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