Alle prime luci dell’alba è stato pubblicato il nuovo singolo di TonyPitony, intitolato ‘L’ammor’, realizzato in collaborazione con l’artista estone Tommy Cash. La canzone è disponibile da mezzanotte su piattaforme di streaming e download digitale. Questa è la prima volta che i due artisti lavorano insieme, portando un brano che si aggiunge alla loro produzione musicale.

E’ uscito a mezzanotte il nuovo singolo di TonyPitony, in collaborazione con l’artista estone Tommy Cash, dal titolo ‘L’ammor’. I due cantanti iconici e irriverenti, uniti dalla capacità di realizzare testi dissacranti, hanno dato vita a un pezzo che sicuramente farà ballare ma soprattutto chiacchierare. I brani di entrambi, infatti, hanno fatto parlare dividendo spesso pubblico e critica. L’ascesa di TonyPitony e Tommy Cash. TonyPitony è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione (e alla vittoria) alla serata cover del Festival di Sanremo 2026, al fianco di Ditonellapiaga, con la canzone ‘The Lady Is A Tramp’. Tra le opere più conosciute del suo repertorio ci sono brani provocatori come ‘Donne Ricche’, ‘Balù’, ‘Gabibbo’ e ‘Giovanni’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - TonyPitony e Tommy Cash hanno fatto una canzone insieme, fuori oggi ‘L’ammor’

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