Il cantautore ha ricordato un’amicizia lunga quasi 50 anni con un ex calciatore, con cui ha condiviso momenti di sport e beneficenza. Ha spiegato di essere corso a trovarlo ieri sera, ma qualcosa non è andato come previsto. Ha raccontato che durante le partite tra amici o di beneficenza, l’ex calciatore gli lasciava spesso la maglia numero dieci, anche se lui preferiva non prenderla, ritenendola un suo diritto.

Sono cresciuti insieme e non si sono mai persi di vista. L'amicizia tra Evaristo Beccalossi ed Enrico Ruggeri durava dal 1979 e il cantautore ieri sera è stato uno dei pochissimo ad abbracciarlo prima che il grande numero 10 dell'Inter ci lasciasse. Oggi Ruggeri è un uomo segnato dal dolore perché ha perso un amico, anzi. un fratello di vita. Ruggeri, quando vi siete conosciuti con Beccalossi? "Nel 1979: lui era arrivato da poco all’Inter e aveva 23 anni, mentre io ne avevo 22, da allora non ci siamo mai persi di vista, neppure negli ultimi anni in cui lui è stato male. Ci accomunano talmente tanti ricordi che è impossibile metterli in ordine".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Enrico Ruggeri: "Insieme dal 1979, Beccalossi era mio fratello. Ieri sera ero corso da lui, ma..."

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