Enrico Ruggeri | Insieme dal 1979 Beccalossi era mio fratello Ieri sera ero corso da lui ma
Il cantautore ha ricordato un’amicizia lunga quasi 50 anni con un ex calciatore, con cui ha condiviso momenti di sport e beneficenza. Ha spiegato di essere corso a trovarlo ieri sera, ma qualcosa non è andato come previsto. Ha raccontato che durante le partite tra amici o di beneficenza, l’ex calciatore gli lasciava spesso la maglia numero dieci, anche se lui preferiva non prenderla, ritenendola un suo diritto.
Sono cresciuti insieme e non si sono mai persi di vista. L'amicizia tra Evaristo Beccalossi ed Enrico Ruggeri durava dal 1979 e il cantautore ieri sera è stato uno dei pochissimo ad abbracciarlo prima che il grande numero 10 dell'Inter ci lasciasse. Oggi Ruggeri è un uomo segnato dal dolore perché ha perso un amico, anzi. un fratello di vita. Ruggeri, quando vi siete conosciuti con Beccalossi? "Nel 1979: lui era arrivato da poco all’Inter e aveva 23 anni, mentre io ne avevo 22, da allora non ci siamo mai persi di vista, neppure negli ultimi anni in cui lui è stato male. Ci accomunano talmente tanti ricordi che è impossibile metterli in ordine".🔗 Leggi su Gazzetta.it
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