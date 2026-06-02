Ruggeri in concerto | tra musica e riflessioni sulla democrazia

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto, Ruggeri ha descritto le difficoltà tecniche come una “montagna russa” per sottolineare le sfide impreviste. Ha collegato i ricordi dell’Irpinia, regione colpita dal terremoto, alla situazione democratica attuale, evidenziando come entrambi i contesti abbiano richiesto resilienza e adattamento. Nel suo intervento, ha anche riflettuto sulla memoria storica e sulla necessità di preservarla per affrontare le criticità contemporanee.

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Quale metafora usa Ruggeri per descrivere le difficoltà tecniche del concerto?. Perché l'artista collega i ricordi dell'Irpinia alla democrazia attuale?. Chi è il vero responsabile della definizione delle regole civili?. Come può la musica dal vivo proteggere le nostre istituzioni?.? In Breve Concerto celebrativo del 2 giugno in piazza Libertà promosso dalla Prefettura. Set musicale limitato a 15 canzoni su 40 album pubblicati. Riferimento storico agli anni 80 e ai ricordi vissuti in Irpinia. Riflessione sulla legittimità di chi definisce le norme della convivenza civile. Enrico Ruggeri in piazza Libertà: tra musica e riflessioni sulla democrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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