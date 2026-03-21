Alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico una serata speciale tra narrazione musica e riflessioni

A Cortona si prepara una serata dedicata all’Annunciazione di Beato Angelico, con un evento che unisce narrazione, musica e riflessioni. La serata intende offrire un’occasione di approfondimento sull’opera, coinvolgendo il pubblico attraverso interventi e performance. L’appuntamento si svolgerà in un luogo cittadino, attirando appassionati e curiosi interessati alla cultura e all’arte del passato.

Arezzo, 21 marzo 2026 – La città di Cortona si appresta a vivere una serata di intensa spiritualità, arte e musica. Mercoledì 25 marzo, alle 21, il Museo Diocesano di Cortona aprirà le sue porte per un evento straordinario intitolato “L a Salutatio Angelica”, un’iniziativa culturale e spirituale che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori racchiusi nella celebre Annunciazione del Beato Angelico. L’evento si inserisce nelle commemorazioni per il 570esimo anniversario della morte dell’artista domenicano, uno dei più grandi interpreti della pittura del primo Rinascimento italiano, la cui opera continua a parlare al cuore degli uomini attraverso la bellezza e la profondità della fede. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico una serata speciale tra narrazione, musica e riflessioni Articoli correlati Leggi anche: Nuovi guai per il Louvre: chiusa la sala con il Beato Angelico dopo una perdita d’acqua, danneggiato un soffitto dell’Ottocento Tutti pazzi per il Beato Angelico a Firenze. I segreti del successo di una mostra da recordOltre 250mila visitatori in 4 mesi, dal 26 settembre al 25 gennaio: sono i numeri di Beato Angelico, una mostra dei record. Contenuti utili per approfondire Alla scoperta dell'Annunciazione di... Temi più discussi: Una serata speciale alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico; San Giovanni Valdarno celebra il Capodanno dell’Annunciazione con tre appuntamenti che intrecciano arte, musica e teatro; Firenze, San Marco rinnova la Sala del Beato Angelico e accoglie il dialogo tra Angelico e Rothko; Al via il primo ciclo incontri post-parto in Valdichiana aretina. Cortona, alla scoperta dell’Annunciazione di Beato AngelicoLa città di Cortona si appresta a vivere una serata di intensa spiritualità, arte e musica. Mercoledì 25 marzo, alle 21, il Museo Diocesano di Cortona aprirà le sue porte per un evento straordinario i ... toscanaoggi.it Al Santuario del Bettolino di Gallarate il triduo di preghiera per la festa dell’AnnunciazioneDal 22 al 24 marzo la comunità dell’Unità parrocchiale di Crenna e Moriggia si ritrova al Santuario del Bettolino per il triduo di preparazione alla Solennità dell’Annunciazione ... varesenews.it Una serata speciale alla scoperta dell’Annunciazione di Beato Angelico facebook