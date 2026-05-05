Ferentillo il concerto ‘Riflessioni in Musica’ | Ricordare per far rivivere nel cuore chi aspetta nuovi abbracci

A Ferentillo si è svolto il concerto intitolato ‘Riflessioni in Musica’, durante il quale è stato ricordato un momento speciale attraverso le note. L’evento ha suscitato emozioni profonde, con interventi che hanno sottolineato come la musica possa mantenere vivo il ricordo di chi non è più tra noi. Le esibizioni hanno coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera di commozione e memoria.

“Ci sono momenti in cui la musica riesce a dire ciò che le parole non riescono a esprimere. Momenti in cui il ricordo si fa presenza, e chi non c’è più torna a vivere nei cuori di chi resta”. Sabato 16 maggio (ore 21) è in programma un concerto commemorativo denominato ‘Riflessioni in Musica’.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate La task force per il trasporto organi: "Abbracci che restano nel cuore"Peschiera Borromeo (Milano) – Oltre 150 missioni dal 2020 ad oggi, "è bello contribuire a dare continuità alla vita". Concerto per ricordare la musicista Ella von Schultz Adaïewsky nel centenario della morteIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nel centenario dalla morte di Ella von Schultz Adaïewsky (1846–1926),...