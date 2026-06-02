Ruggeri ad Avellino per gli 80 anni della Repubblica | Siamo qua per difenderla

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, in Piazza della Libertà ad Avellino, Enrico Ruggeri ha partecipato a un evento per gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Durante la manifestazione, Ruggeri ha affermato che la sua presenza è per difendere la Repubblica. L’artista ha eseguito alcune sue canzoni davanti al pubblico presente, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La cerimonia si è svolta in un clima di commemorazione e celebrazione.