Ruggeri ad Avellino per gli 80 anni della Repubblica | Siamo qua per difenderla

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, in Piazza della Libertà ad Avellino, Enrico Ruggeri ha partecipato a un evento per gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Durante la manifestazione, Ruggeri ha affermato che la sua presenza è per difendere la Repubblica. L’artista ha eseguito alcune sue canzoni davanti al pubblico presente, senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La cerimonia si è svolta in un clima di commemorazione e celebrazione.

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Avellino, 2 giugno 2026 – Enrico Ruggeri ha reso omaggio alla sua arte in Piazza della Libertà, celebrando gli ottant’anni della Repubblica Italiana. Il concerto, promosso dalla Prefettura di Avellino in sinergia con la Provincia e la Fondazione Sistema Irpinia, ha richiamato questa sera un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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