Ad Avellino l' 80° anniversario tra istituzioni e cittadini | La Repubblica siamo tutti noi
Piazza Libertà ad Avellino si è riempita di cittadini e rappresentanti istituzionali per celebrare gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica. La piazza ha visto la partecipazione di numerose persone, con discorsi ufficiali e momenti di riflessione. Le autorità hanno sottolineato il ruolo dei cittadini nella storia repubblicana, mentre il momento centrale ha visto un intervento che ha ricordato l'importanza della partecipazione democratica.
Avellino, 2 giugno 2026 – Piazza Libertà si è trasformata, questa sera, nel cuore pulsante delle celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica Italiana. L’evento, promosso dalla Prefettura, dalla Provincia di Avellino e dalla Fondazione Sistema Irpinia, ha raccolto istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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