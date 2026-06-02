Avellino rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana
Il 2 giugno, in mattinata, ad Avellino si è svolta la cerimonia per gli 80 anni della Repubblica Italiana. La celebrazione ha coinvolto cittadini e autorità, senza eventi grandiosi, ma con momenti di semplice partecipazione. La giornata si è svolta nelle vie della città, con discorsi ufficiali e deposizioni di corone di fiori. La manifestazione si è conclusa con un breve corteo nel centro storico.
AVELLINO, 2 giugno 2026 - Ottant’anni sono trascorsi, ma il ricordo appare ancora vivido. In una mattina di giugno dal sapore autentico, Avellino si apre ai cittadini per celebrare la Festa della Repubblica, senza artifici scenografici: solo la vita della città, fatta di autenticità, sudore e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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