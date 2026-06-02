Avellino rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana

Notizia in breve

Il 2 giugno, in mattinata, ad Avellino si è svolta la cerimonia per gli 80 anni della Repubblica Italiana. La celebrazione ha coinvolto cittadini e autorità, senza eventi grandiosi, ma con momenti di semplice partecipazione. La giornata si è svolta nelle vie della città, con discorsi ufficiali e deposizioni di corone di fiori. La manifestazione si è conclusa con un breve corteo nel centro storico.