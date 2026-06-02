Rugby Valorugby Emilia campione d’Italia! A Padova battuto il Petrarca

Notizia in breve

Il Valorugby Emilia ha vinto il suo primo scudetto grazie alla vittoria contro il Petrarca Rugby in una partita giocata a Padova. La squadra ha preso il controllo del match dal 20’ in avanti, portando a casa il risultato finale. La sfida si è conclusa con il punteggio favorevole ai visitatori, che hanno conquistato il titolo nazionale.