Rugby Valorugby Emilia campione d’Italia! A Padova battuto il Petrarca
Il Valorugby Emilia ha vinto il suo primo scudetto grazie alla vittoria contro il Petrarca Rugby in una partita giocata a Padova. La squadra ha preso il controllo del match dal 20’ in avanti, portando a casa il risultato finale. La sfida si è conclusa con il punteggio favorevole ai visitatori, che hanno conquistato il titolo nazionale.
Primo scudetto della storia per il Valorugby Emilia di Marcello Violi, che al Plebiscito di Padova si impone contro i padroni di casa del Petrarca Rugby al termine di un match dominato dal 20’ in poi. Non basta la meta iniziale dei neri con Scagnolari per ribaltare i pronostici che vedevano gli emiliani favoriti d’obbligo. Ottimo avvio del Petrarca, prima con la difesa e poi con l’attacco, ma la lunga azione dei padroni di casa non porta punti sul tabellino. Insiste la squadra veneta nella metà campo emiliana, con il Valorugby che fatica tantissimo ad avere un ovale giocabile nella prima parte del match. Sterile, però, l’attacco petrarchino mentre si arriva al quarto d’ora di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Padova.
Valorugby Campione! Petrarca Padova KO 26-10 | Finale Coppa Italia Rugby
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Petrarca-Valorugby 5-27, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: Trionfo emiliano! Reggio è campione d’Italia per la prima volta!
LIVE Petrarca-Valorugby 5-21, Serie A rugby 2026 in DIRETTA: Petrarca cerca la rimonta, resiste la difesa emilianaNel corso della partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, il punteggio è di 5-21.
Temi più discussi: Rugby, Petrarca e Valorugby si sfideranno per il tricolore; Serie A Élite Awards, il Valorugby Emilia domina la scena: Brisighella e Violi tra i grandi protagonisti; Finale scudetto, Valorugby: Scrivere la storia, Petrarca: Noi avvantaggiati; Soladria Serie A Élite 2025/26: la preview della finale scudetto.
Presentata a Padova la sfida Scudetto tra Valorugby Emilia e Petrarca Rugby Lo Stadio Plebiscito di Padova si prepara ad accogliere la Finale del Soladria Serie A Élite 2025/26, in programma martedì 2 giugno alle ore 18:15 tra Valorugby Emilia e Petrarca facebook
Diretta | Padova Valorugby (risultato 5-21) streaming video Rai 2: Reggio Emilia dominante! (2 giugno 2026)Diretta Padova Valorugby streaming video Rai 2, oggi martedì 2 giugno: orario e risultato live della finale scudetto 2026 del rugby italiano. ilsussidiario.net
Finale Scudetto rugby, tutto pronto per Valorugby-Petrarca: formazioni ufficiali e dove vedere la sfidaOggi pomeriggio allo stadio Plebiscito di Padova si assegna il 96° titolo della storia del rugby italiano. Da una parte il Valorugby Emilia alla prima finale sc ... sportface.it