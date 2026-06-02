LIVE Petrarca-Valorugby 5-27 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | Trionfo emiliano! Reggio è campione d’Italia per la prima volta!

Notizia in breve

Il punteggio finale è 27 a 5 in favore del Valorugby, che conquista il primo titolo nazionale nella storia del club. La partita si è conclusa con il fischio finale dell’arbitro, dopo 80 minuti di gioco. La squadra emiliana ha segnato tre mete e due calci di trasformazione, mentre il Petrarca ha realizzato una sola meta nel secondo tempo. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso.