LIVE Petrarca-Valorugby 5-27 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | Trionfo emiliano! Reggio è campione d’Italia per la prima volta!

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il punteggio finale è 27 a 5 in favore del Valorugby, che conquista il primo titolo nazionale nella storia del club. La partita si è conclusa con il fischio finale dell’arbitro, dopo 80 minuti di gioco. La squadra emiliana ha segnato tre mete e due calci di trasformazione, mentre il Petrarca ha realizzato una sola meta nel secondo tempo. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80’00” E’ FINITAAAA! VALORUGBY E’ CAMPIONE D’ITALIAAA! 79’11” Punizione per Valorugby sull’altezza di metà campo. Fuorigioco fischiato contro Padova. 78’00” Ottima la difesa dei veneti in questo caso! Il capitano Trotta strappa il pallone nel breakdown e fa ripartire l’azione. Petrarca riesce a riportarsi nella meta campo avversaria, ma perde palle in avanti. Sarà mischia con introduzione per Valorugby. 76’45” Valorugby a pochi metri dalla linea di meta! Gli emiliani ci provano con le cariche degli avanti! 75’10” Altro fallo commesso da Padova in azione difensiva. Reggio decide di non andare ai pali, ma calcia verso la touche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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