LIVE Petrarca-Valorugby 5-21 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | Petrarca cerca la rimonta resiste la difesa emiliana

Notizia in breve

Nel corso della partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, il punteggio è di 5-21. Dopo circa 50 minuti di gioco, il Valorugby cerca un’azione rapida portando il pallone verso l’esterno, mentre la difesa del Petrarca resiste. La partita è in corso e il punteggio rimane invariato da quando il secondo tempo è iniziato. Gli spettatori seguono con attenzione le fasi successive.