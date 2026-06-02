LIVE Petrarca-Valorugby 5-21 Serie A rugby 2026 in DIRETTA | Petrarca cerca la rimonta resiste la difesa emiliana

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso della partita di rugby tra Petrarca e Valorugby, il punteggio è di 5-21. Dopo circa 50 minuti di gioco, il Valorugby cerca un’azione rapida portando il pallone verso l’esterno, mentre la difesa del Petrarca resiste. La partita è in corso e il punteggio rimane invariato da quando il secondo tempo è iniziato. Gli spettatori seguono con attenzione le fasi successive.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50’16” Cerca l’azione veloce alla mano Valorugby che riesce a portare il pallone all’esterno. Cuminetti perde però il pallone al contatto; altra mischia con introduzione di Padova. 49’20” Tentativo di drop di Brisighella! Il calcio non esce però bene dai piedi dell’estremo azzurro e la palla non entra nei pali. Si riprende con un calcio di liberazione di Petrarca dalla linea dei 22 metri. 48’10” Prima azione offensiva di Reggio in questo secondo tempo. La palla arriva sull’esterno dove Colombo tenta un calcio dietro la linea difensiva. L’ovale entra nella zona di metà dove Donato annulla l’azione. Drop di liberazione per i veneti adesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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