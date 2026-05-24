Magnifica Humanitas | Leone XIV affronta la nuova questione sociale nell’era dell’Ai nel solco di Leone XIII

Da secoloditalia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 25 maggio sarà pubblicata l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, la prima del suo pontificato, dedicata alla tutela della persona umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Il documento affronta le questioni sociali emergenti con l’utilizzo dell’AI, riprendendo temi trattati in passato da Leone XIII.

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Dopo poco più di un anno di pontificato, arriverà lunedì 25 maggio Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Il documento è stato firmato dal Papa il 15 maggio scorso, non a caso, nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum, l’enciclica di Papa Leone XIII che ha dato inizio alla Dottrina Sociale della Chiesa. Nel solco dei Leoni. Nel solco del suo predecessore, che a fine ‘800 guidò la Chiesa nella riflessione sui problemi generati dai grandi cambiamenti sociali ed economici della rivoluzione industriale, anche Prevost si appresta ad affrontare i... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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