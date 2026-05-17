In occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, il Papa ha sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento rispettoso della verità nelle modalità di comunicazione. Durante un’udienza pubblica, ha ricordato che l’onestà e la trasparenza sono fondamentali per chi si presenta come portavoce di messaggi pubblici. Dopo aver recitato il Regina Caeli, ha ribadito che ogni forma di comunicazione dovrebbe evitare distorsioni o informazioni fuori contesto. Il Santo Padre ha anche invitato a considerare il ruolo della responsabilità nel condividere notizie o opinioni.

In occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Papa Leone XIV tratta del tema dell’AI, poi incoraggia i membri del Laudato Si’ a rinnovare l’impegno perché “la cura per la pace è cura per la vita” “In quest’epoca dell’intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell’uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica”. Sono queste le parole che Papa Leone XIV ha dedicato al tema dell’Intelligenza artificiale dopo aver concluso la recita del Regina Caeli. Rivolgendosi ai fedeli presenti in piazza San Pietro, il Papa ha dichiarato: “Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi, in diversi Paesi, la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV dopo recita del Regina Caeli: ‘Comunicazione sia sempre rispettosa della verità’

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Papa Leone XIV ai cardinali in Concistoro: Conto su voi

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