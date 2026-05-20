Governo blocca dietrofront | confermato l’aumento delle spese per la Difesa al 5%

Il Governo ha deciso di mantenere l’obiettivo di portare le spese per la Difesa al 5% del prodotto interno lordo, confermando così una priorità già annunciata. Questa scelta arriva nonostante le preoccupazioni sollevate da vari settori riguardo alle possibili conseguenze su altri ambiti come sanità, scuola e infrastrutture. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un ritorno sulla posizione già delineata in precedenza, senza variazioni rispetto alle intenzioni iniziali.

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