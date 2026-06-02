2 giugno Rubio fa gli auguri all’Italia e ringrazia Meloni | Bene aumento spese difesa e impegno per Hormuz

Il senatore statunitense Marco Rubio ha inviato auguri agli italiani in occasione dell’80mo anniversario della Repubblica. Ha anche ringraziato il governo per l’aumento delle spese per la difesa e ha sottolineato l’impegno riguardo alla regione di Hormuz. Rubio ha descritto l’Italia come un partner solido e un amico.

(Adnkronos) – Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l'80mo anniversario della Repubblica e definisce il nostro Paese "un partner solido e un amico". Il segretario di Stato americano ha rivolto “le più sentite congratulazioni al popolo italiano”, sottolineando il valore storico del legame tra i due Paesi e richiamando l’influenza delle tradizioni repubblicane. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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