2 giugno Rubio fa gli auguri all’Italia e ringrazia Meloni | Bene aumento spese difesa e impegno per Hormuz
Il senatore statunitense Marco Rubio ha inviato auguri agli italiani in occasione dell’80mo anniversario della Repubblica. Ha anche ringraziato il governo per l’aumento delle spese per la difesa e ha sottolineato l’impegno riguardo alla regione di Hormuz. Rubio ha descritto l’Italia come un partner solido e un amico.
(Adnkronos) – Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l'80mo anniversario della Repubblica e definisce il nostro Paese "un partner solido e un amico". Il segretario di Stato americano ha rivolto “le più sentite congratulazioni al popolo italiano”, sottolineando il valore storico del legame tra i due Paesi e richiamando l’influenza delle tradizioni repubblicane. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Segui gli aggiornamenti su Meloni.
Notizie e thread social correlati
Gli auguri di Marco Rubio all’Italia: «Grazie Meloni per l’impegno a Hormuz»Marco Rubio ha inviato auguri all’Italia in occasione dell’80° anniversario della Repubblica, definendo il Paese un partner solido e un amico.
2 Giugno, oggi la parata per gli 80 anni. E Rubio fa gli auguri all'ItaliaOggi si celebra a Roma l’anniversario degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana con una parata.
Temi più discussi: Slitta la firma dell'accordo Iran-Usa, Rubio: Forse oggi; Attacco all'Iran, le notizie del 2 giugno 2026 | 'Israele non attaccherà Beirut, dice Trump . L'Iran colpisce un cargo Usa nel Golfo; Rubio, 'un accordo con l'Iran è ancora possibile'; Meeting del Mare 2026 a Marina di Camerota: oltre 60 eventi tra concerti gratuiti, mostre e laboratori.
2 Giugno, oggi la parata per gli 80 anni. E Rubio fa gli auguri all'Italia x.com
2 Giugno, oggi la parata per gli 80 anni. E Rubio fa gli auguri all'Italia facebook
2 giugno, Rubio fa gli auguri all’Italia e ringrazia Meloni: Bene aumento spese difesa e impegno per Hormuz(Adnkronos) – Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l’80mo anniversario della Repubblica e definisce il nostro Paese un partner solido e un amico. Il segretario di Stato americano ha rivolto ... pianetagenoa1893.net
2 Giugno, oggi la parata per gli 80 anni. E Rubio fa gli auguri all'Italia80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana: le celebrazioni oggi a Roma. Il segretario di Stato Usa plaude agli investimenti dell'Italia per la difesa e all'impegno di Meloni per la stabilità in Medio ... ilgiornale.it