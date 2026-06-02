Nel giorno dell’ 80esimo anniversario della Repubblica italiana da Washington arriva un messaggio forte e chiaro. Marco Rubio ha infatti scelto di sottolineare il peso politico, strategico e storico del rapporto tra Stati Uniti e Italia, definendo il nostro Paese “un partner solido e un amico”. Il segretario di Stato americano ha rivolto “le più sentite congratulazioni al popolo italiano” e ha voluto inserire la ricorrenza in una cornice più ampia: quella del legame antico tra le due sponde dell’Atlantico. Un rapporto che, nella lettura di Washington, affonda le radici anche nell’eredità della Roma repubblicana: “Mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250° anniversario dell’indipendenza onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rubio celebra l’Italia: “Partner solido e amico”, il messaggio dagli Usa per gli 80 anni della Repubblica

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Rubio to travel to Italy to ease relations between the U.S., Pope Leo and Italy

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