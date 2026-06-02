Rubio celebra l’Italia | Partner solido e amico il messaggio dagli Usa per gli 80 anni della Repubblica
Nel giorno dell’80esimo anniversario della Repubblica italiana, da Washington arriva un messaggio ufficiale che definisce l’Italia come un partner solido e un amico. Il messaggio è stato trasmesso attraverso un comunicato, in cui si sottolinea l’importanza della relazione tra i due paesi. Nessuna dichiarazione aggiuntiva o commento è stato rilasciato, limitandosi a evidenziare il legame tra le nazioni nel giorno speciale.
Nel giorno dell’ 80esimo anniversario della Repubblica italiana da Washington arriva un messaggio forte e chiaro. Marco Rubio ha infatti scelto di sottolineare il peso politico, strategico e storico del rapporto tra Stati Uniti e Italia, definendo il nostro Paese “un partner solido e un amico”. Il segretario di Stato americano ha rivolto “le più sentite congratulazioni al popolo italiano” e ha voluto inserire la ricorrenza in una cornice più ampia: quella del legame antico tra le due sponde dell’Atlantico. Un rapporto che, nella lettura di Washington, affonda le radici anche nell’eredità della Roma repubblicana: “Mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250° anniversario dell’indipendenza onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Rubio to travel to Italy to ease relations between the U.S., Pope Leo and Italy
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