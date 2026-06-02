Rubio ha festeggiato la Festa della Repubblica, definendo l’Italia un alleato strategico. Ha ringraziato il governo italiano per l’impegno sulla questione di Hormuz. Il messaggio è arrivato in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana e fa parte di una comunicazione ufficiale degli Stati Uniti. Non sono stati annunciati altri dettagli o dichiarazioni aggiuntive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio degli Stati Uniti per gli 80 anni della Repubblica Italiana. In occasione dell’ 80° anniversario della Repubblica Italiana, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivolto un messaggio di congratulazioni al nostro Paese, definendolo un partner affidabile e un amico storico degli Stati Uniti. Nel suo intervento, Rubio ha evidenziato il valore della collaborazione tra Roma e Washington, sottolineando come gli Stati Uniti guardino con favore al crescente contributo italiano nel settore della difesa. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apprezzata per il suo ruolo nel rafforzamento della sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e per il sostegno alle iniziative volte a garantire stabilità e sicurezza in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Rubio celebra la Festa della Repubblica: «L’Italia è un alleato strategico, grazie a Meloni per l’impegno a Hormuz»

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