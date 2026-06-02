Gli auguri di Marco Rubio all’Italia | Grazie Meloni per l’impegno a Hormuz

Marco Rubio ha inviato auguri all’Italia in occasione dell’80° anniversario della Repubblica, definendo il Paese un partner solido e un amico. Ha ringraziato la premier per l’impegno in relazione a Hormuz.

Marco Rubio fa gli auguri agli italiani per l’80mo anniversario della Repubblica e definisce il nostro Paese «un partner solido e un amico. Gli Stati Uniti – sottolinea il segretario di Stato americano in una nota – plaudono al maggiore investimento dell’Italia nelle spese per la difesa e apprezzano l’impegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e stabilità del Medio Oriente». Quindi Rubio ribadisce «l’apprezzamento per il sostegno dell’Italia agli sforzi per porre fine alla guerra Russia-Ucraina e per la nostra cooperazione nel contrastare le minacce alla nostra sicurezza condivisa». 🔗 Leggi su Open.online

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US Secretary of State Marco Rubio meets Italian PM Meloni |

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