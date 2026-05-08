La premier ha incontrato un rappresentante di alto livello per circa un’ora e mezza, discutendo di diversi temi di politica internazionale. Tra gli argomenti affrontati ci sono stati la crisi nello Stretto di Hormuz, la situazione in Libano e il conflitto in Ucraina. Durante il colloquio, si è parlato anche della relazione tra i due paesi, con particolare attenzione al ruolo dell’Italia come partner strategico per gli Stati Uniti.

Un colloquio durato circa un’ora e mezza, durante il quale sono stati affrontati i principali dossier di politica estera con particolare attenzione alla crisi nello Stretto di Hormuz e alla situazione in Libano, oltre che in Ucraina. L’incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, però, è servito prima di tutto a «rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia». Il senso di questa «visita di cortesia» – come l’hanno definita fonti governative italiane, ricordando che Rubio era a Roma per incontrare il Papa – sta tutto nelle parole con cui l’ha descritta il portavoce del dipartimento di Stato americano, Tommy Pigott, in una nota.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rubio da Meloni per ribadire che «l’Italia è un partner strategico per gli Usa». La premier: «Confronto ampio e costruttivo»

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