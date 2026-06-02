Rubinetti a secco e scuola chiusa per consentire la riparazione della rete idrica

Da casertanews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domani, 3 giugno, nella zona Asilo di Sparanise sono previsti lavori di riparazione alla rete idrica. Durante l’intervento, i rubinetti resteranno a secco e la scuola locale sarà chiusa temporaneamente. La riparazione mira a sistemare una conduttura danneggiata, causando interruzioni nell’erogazione dell’acqua e la sospensione delle attività scolastiche per tutta la giornata. I lavori sono programmati per limitare i disagi e ripristinare il servizio il prima possibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Saranno eseguiti lavori di riparazione alla conduttura idrica in zona Asilo a Sparanise nella giornata di domani, 3 giugno. L'amministrazione comunale ha informato la cittadinanza che ci saranno interruzioni e riduzioni di pressione per quel che concerne il servizio idrico.Inoltre, data la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Frosinone, guasto improvviso alla rete idrica: rubinetti a secco in diverse zone della cittàA Frosinone, nella giornata di oggi, venerdì 24 aprile, si è verificato un guasto improvviso alla rete idrica che ha provocato la sospensione...

Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco per 6 orePer sei ore, i cittadini di Baia e Latina resteranno senza acqua a causa di lavori programmati sulla rete idrica.

Temi più discussi: Acqua razionata in 19 comuni: a Vasto rubinetti a secco fino a 14 ore al giorno; Catanzaro, rubinetti a secco nel quartiere Corvo e nelle zone limitrofe; Acquedotto Pugliese, rubinetti a secco (per 8 ore) nei Comuni di Puglia: mappa e orari dei disagi; Nuova emergenza acqua tra Borgata e Neapolis: rubinetti a secco per un doppio guasto.

rubinetti a secco eInvasi pieni e rubinetti a secco: l'emergenza idrica diventa terreno di scontro elettorale fra Alonge e SodanoI disagi che colpiscono i quartieri periferici alimentano la sfida tra i candidati alla guida della città, divisi tra la richiesta di nuove professionalità gestionali e la necessità di una mappatura d ... agrigentonotizie.it

rubinetti a secco eSi rompe un tubo, rubinetti a secco a Catanzaro: ecco le zone interessateL’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, sede del Comune di Catanzaro, comunica che si è reso necessario sospendere l’erogazion ... zoom24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web