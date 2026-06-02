Rubinetti a secco e scuola chiusa per consentire la riparazione della rete idrica

Domani, 3 giugno, nella zona Asilo di Sparanise sono previsti lavori di riparazione alla rete idrica. Durante l’intervento, i rubinetti resteranno a secco e la scuola locale sarà chiusa temporaneamente. La riparazione mira a sistemare una conduttura danneggiata, causando interruzioni nell’erogazione dell’acqua e la sospensione delle attività scolastiche per tutta la giornata. I lavori sono programmati per limitare i disagi e ripristinare il servizio il prima possibile.

Saranno eseguiti lavori di riparazione alla conduttura idrica in zona Asilo a Sparanise nella giornata di domani, 3 giugno. L'amministrazione comunale ha informato la cittadinanza che ci saranno interruzioni e riduzioni di pressione per quel che concerne il servizio idrico.Inoltre, data la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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