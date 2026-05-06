Lavori alla rete idrica | rubinetti a secco per 6 ore

Per sei ore, i cittadini di Baia e Latina resteranno senza acqua a causa di lavori programmati sulla rete idrica. Le operazioni prevedono la sospensione temporanea della fornitura in tutto il territorio comunale. L’intervento è stato comunicato in anticipo alle autorità locali e ai residenti, senza indicazioni su eventuali soluzioni alternative o tempi di ripristino più lunghi. La riattivazione della fornitura è prevista al termine dei lavori.

Interventi alla rete idrica con conseguente sospensione della fornitura di acqua nel territorio comunale di Baia e Latina. Ad annunciarlo è la società Nepta. I lavori saranno eseguiti nella giornata di domani (7 maggio) dalle ore 15 e dovrebbero concludersi entro le ore 21 e, comunque, fino al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Lavori di manutenzione alla rete idrica: rubinetti a secco per due oreSuccessivamente all’intervento, al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua Hera informa che... Lavori alla rete idrica, rubinetti a secco per 32 ore. Ecco le strade interessateDiverse strade di Maddaloni resteranno senz'acqua a causa di lavori, urgenti e indifferibili, sulle condotte. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori alla rete idrica, stop all’acqua per 8 ore. Ecco dove e in quali vie; Lavori di Aqp alla rete idrica, chiusura straordinaria di scuole e uffici comunali; Certaldo, modifiche alla viabilità in via Borgo Garibaldi per lavori alla rete idrica; Lavori alla rete idrica do Solarolo: possibili cali di pressione e interruzioni mercoledì 29 aprile. Minori, sospensione idrica in via Salita Monte per lavori urgenti alla reteDisagi temporanei all'erogazione idrica a Minori per consentire un intervento urgente sulla rete. Ausino Servizi Idrici Integrati ha infatti comunicato la sospensione dell'erogazione dell'acqua alle u ... ilvescovado.it Nuovi lavori alla rete idrica: martedì 5 maggio stop all’erogazione nel Centro StoricoNell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Alghero, nella giornata di martedì 5 maggio 2026 i tecnici di Abbanoa ... algheroeco.com Gli operai sono al lavoro in questi giorni per finire i lavori in tempo per l’inizio della stagione - facebook.com facebook Il presidente di #Unioncamere Andrea Prete ha aperto i lavori del convegno su #competenze, #innovazione, #MadeinItaly sottolineando le difficoltà di reperimento delle aziende di professionalità adeguate ai cambiamenti tecnologici e l'alto numero di giovani x.com