Rubati rame e apparati tecnici in cinque centrali | telefoni e rete in tilt anche nel Ravennate

Nella notte tra sabato e domenica sono stati rubati rame e apparati tecnici in cinque centrali telefoniche in Romagna, tra cui Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna. I furti hanno causato disservizi telefonici e interruzioni della rete anche nel Ravennate. Le centrali colpite sono state prese di mira da ladri che hanno sottratto materiali essenziali per il funzionamento delle infrastrutture di telecomunicazione. Nessuna persona è rimasta ferita.

Disservizi per tanti utenti telefonici in Romagna e anche nel Ravennate. La causa sono i furti di rame e di apparati tecnici, avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi, in cinque centrali telefoniche in Romagna: nel mirino i nodi di Sant'Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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