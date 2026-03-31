Torino | 13 telefoni rubati fumo blocca ladri e porta all’arresto

A Torino, due persone sono state arrestate dopo aver rubato tredici telefoni da un negozio in corso Giulio Cesare. La polizia ha fermato i sospetti poco dopo l’episodio, che ha coinvolto un tentativo di furto nel quartiere. I due sono stati identificati e portati in commissariato per le procedure di rito. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del furto o sui responsabili.

Due sospetti sono stati identificati e fermati dalla polizia a Torino dopo aver rubato tredici telefoni cellulari da un negozio in corso Giulio Cesare. L’intervento è avvenuto nelle prime ore del mattino, con la refurtiva recuperata e gli autori già trattenuti presso il carcere delle Vallette. La sequenza dei fatti si è svolta intorno alle 4:30 di notte, quando due uomini hanno forzato l’accesso al punto vendita rompendo la vetrata e aprendo la saracinesca. Le immagini delle telecamere mostrano come i ladri abbiano utilizzato uno zainetto per prelevare la merce, venendo però bloccati dall’attivazione del sistema antifurto che ha rilasciato una scarica di fumo all’interno dello stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: 13 telefoni rubati, fumo blocca ladri e porta all’arresto Articoli correlati Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a TorinoA Torino, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia hanno arrestato due ladri poco dopo un furto in un negozio di cellulari in corso Giulio Cesare. Ardenza | Furto in via Del Parco, ladri sfondano la porta di Rp Immagine: rubati il fondo cassa e prodotti per la cosmesiFurto nella notte tra venerdì 16 e santo 17 gennaio all'interno del centro estetico Rp Immagine, in via del Parco ad Ardenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Ladri rubano 13 telefoni e scappano dopo la scarica di fumo nel negozio (video): arrestati nonostante la fuga a Torino; Colpo in Barriera: rubati 13 smartphone, ma incastrati dai documenti nello zaino della refurtiva. Colpo in Barriera: rubati 13 smartphone, ma incastrati dai documenti nello zaino della refurtivaDopo la spaccata notturna, i due malviventi vengono fermati con 13 telefoni e le fotocamere puntate addosso. A tradirli, un permesso di soggiorno dimenticato tra la merce rubata ... torinoggi.it