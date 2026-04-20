Il ' cinque' al Superenalotto frutta un colpo da 24mila euro nel Ravennate
Nel Ravennate, un giocatore ha centrato un 5 al Superenalotto, portando a casa 24 mila euro. L’estrazione si è svolta venerdì a Cervia, e il premio è stato confermato da Agipronews. La combinazione vincente ha permesso a qualcuno di ottenere una cifra significativa, mentre nessuno ha centrato il jackpot. La schedina vincente è stata convalidata nelle ultime ore.
Festeggia l’Emilia Romagna grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì, a Cervia, è stato indovinato un “5” da 24.640,69 euro presso il bar tabacchi situato in via Malva Sud 3-5.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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