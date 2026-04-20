Il ' cinque' al Superenalotto frutta un colpo da 24mila euro nel Ravennate

Nel Ravennate, un giocatore ha centrato un 5 al Superenalotto, portando a casa 24 mila euro. L’estrazione si è svolta venerdì a Cervia, e il premio è stato confermato da Agipronews. La combinazione vincente ha permesso a qualcuno di ottenere una cifra significativa, mentre nessuno ha centrato il jackpot. La schedina vincente è stata convalidata nelle ultime ore.