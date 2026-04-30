Mi ha minacciato con una pistola ma è tutto falso Accusato salvato dal gps dell' auto | era a chilometri di distanza

Un uomo aveva denunciato un altro per averlo minacciato con una pistola mentre si trovava al lavoro su un terreno di sua proprietà. Tuttavia, le verifiche successive hanno dimostrato che non c’era alcun confronto con l’accusa iniziale, grazie ai dati del GPS dell’auto che attestano la sua presenza a diversi chilometri di distanza dal luogo dell’episodio. La persona che aveva sporto la denuncia rischia ora un procedimento per calunnia.

Aveva accusato un uomo di averlo minacciato con una pistola mentre si trovava al lavoro in un terreno di sua proprietà, ma non era vero nulla e finisce nei guai con l’accusa di calunnia.Ad incastrare l’uomo, che aveva presentato una denuncia-querela nella quale sosteneva che la vittima lo avesse.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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