Ruba una Panda con la tecnica della pietra Localizzato col Gps e arrestato
Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver rubato una Panda ad Aversa usando una pietra per bloccare il conducente. Dopo aver sottratto il veicolo, è fuggito ma è stato rintracciato grazie al localizzatore satellitare installato sul mezzo. La polizia ha intercettato e fermato l’uomo poco dopo il furto.
Il 34enne ha usato un sasso per fermare il conducente ad Aversa, poi è fuggito con il veicolo. "Tradito" dal localizzatore satellitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ruba una Panda con la tecnica della pietra. Localizzato col Gps e arrestatioUn uomo di 34 anni ha rubato un’auto, una Panda, ad Aversa utilizzando una pietra per bloccare il conducente e poi è fuggito.
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Ho bisogno di consigli. Adoro il Moonwatch reverse panda, ma ho già questi cronografi e non sono disposto a separarmi da nessuno di essi. Penso che non abbia bisogno di un altro Moonwatch, ma perché continuo a pensarci? Dammi una svegliata! : r/Omeg reddit
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