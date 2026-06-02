Ruba una Panda con la tecnica della pietra Localizzato col Gps e arrestatio

Notizia in breve

Un uomo di 34 anni ha rubato un’auto, una Panda, ad Aversa utilizzando una pietra per bloccare il conducente e poi è fuggito. È stato rintracciato grazie al sistema di localizzazione satellitare installato nel veicolo. L’arresto è stato effettuato dopo che il GPS ha indicato la posizione del veicolo rubato. Non ci sono state segnalazioni di feriti durante il tentativo di furto.