Ruba una Panda con la tecnica della pietra Localizzato col Gps e arrestatio
Un uomo di 34 anni ha rubato un’auto, una Panda, ad Aversa utilizzando una pietra per bloccare il conducente e poi è fuggito. È stato rintracciato grazie al sistema di localizzazione satellitare installato nel veicolo. L’arresto è stato effettuato dopo che il GPS ha indicato la posizione del veicolo rubato. Non ci sono state segnalazioni di feriti durante il tentativo di furto.
Il 34enne ha usato un sasso per fermare il conducente ad Aversa, poi è fuggito con il veicolo. "Tradito" dal localizzatore satellitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il Tirreno. . Hanno utilizzato una Panda rubata come ariete per assaltare la gioielleria Oro Art di Cecina, in piazza XX Settembre. Quattro uomini con il volto coperto hanno colpito ripetutamente la saracinesca con l’auto fino a sfondarla, per poi mandare in frant - Facebook facebook
Ho bisogno di consigli. Adoro il Moonwatch reverse panda, ma ho già questi cronografi e non sono disposto a separarmi da nessuno di essi. Penso che non abbia bisogno di un altro Moonwatch, ma perché continuo a pensarci? Dammi una svegliata! : r/Omeg reddit
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