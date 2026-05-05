A Lissone, una donna di 55 anni ha avvicinato un automobilista chiedendo un passaggio e, una volta a bordo, gli ha sfilato una collana d'oro dal valore di 2.500 euro. La vittima ha subito capito cosa stava succedendo e ha fermato l’auto per farla scendere, mentre la donna si è allontanata con il gioiello. La polizia ha avviato le indagini per identificare la responsabile.

Un passaggio in auto trasformato si è trasformato in pochi secondi in un furto con destrezza. È successo nei giorni scorsi a Lissone, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza una cittadina peruviana di 55 anni. La donna, con la scusa di ringraziare l'uomo per il passaggio, l'ha abbracciato rubandogli una collana del valore di 2.500 euro., Tutto è iniziato a Seregno: la donna è riuscita a convincere un 35enne a darle un passaggio. Una volta arrivati a destinazione, a Lissone, è scattata la trappola. Prima di scendere, la 55enne ha sorpreso il conducente con un abbraccio improvviso e caloroso. Un gesto apparentemente affettuoso che nascondeva un'abilità fulminea: in pochi secondi, è riuscita a sganciare e sfilare dal collo dell'uomo la collana.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Lissone, con la "tecnica dell'abbraccio" gli ruba una collana d'oro: presa

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