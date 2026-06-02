Ruba un profumo da oltre 150 euro in un negozio di via Etnea | denunciato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri di Catania con l'accusa di aver sottratto un profumo del valore di oltre 150 euro da un negozio di via Etnea. Secondo quanto riferito, il furto è stato scoperto e segnalato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Il giovane è stato portato in caserma e denunciato per furto aggravato.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 26enne residente nel capoluogo etneo con l'ipotesi di reato di furto aggravato. L'episodio si è verificato all'interno di un negozio multipiano situato in via Etnea.Secondo la ricostruzione, il giovane è stato notato dal. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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