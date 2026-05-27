Ruba una E-bike da oltre mille euro in viale Mentana | 32enne denunciato

Un uomo di 32 anni, residente a Parma, è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver rubato una bicicletta elettrica valutata oltre mille euro in viale Mentana. Le forze dell’ordine hanno portato a termine un’indagine accurata prima di procedere con il provvedimento.

Nei giorni scorsi, a conclusione di una certosina attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 32enne straniero residente a Parma, ritenuto il presunto responsabile del furto di una E-bike. Il fatto è avvenuto in zona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Daytona Beach: the Craziest City in America

Notizie e thread social correlati

Ruba occhiali da sole per un valore di oltre mille euro, arrestata ladra "maldestra"Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di rubare sei paia di occhiali da sole per un valore totale di circa 1.

Monza, ruba una bicicletta da mille euro in centro: bloccato dalla proprietaria e arrestatoUn uomo è stato arrestato nel centro storico di Monza dopo aver rubato una bicicletta dal valore di circa mille euro.

Temi più discussi: La prima di Crazy Bike in Alto Adige: la bici più creativa sarà realtà - Autonome Provinz Bozen; I proprietari di queste bici si facciano avanti; Ruba profumi in un negozio del centro, bloccato dalla polizia e denunciato; Ruba due borse griffate da 30mila euro in un negozio a Capri: in manette.

Concetto di scooter a doppio motore (sistema e-bike basato) — feedback gradito reddit

Ruba e-bike, rintracciato grazie a telecamere: denunciato 65enneDenunciato perché aveva rubato un portafoglio in un distributore di Procida. Nel bilancio anche un arresto. A finire in manette è un 25enne che controllato nel porto di Ischia è stato trovato in ... ilroma.net

Evaso dai domiciliari ruba un e-bike e al supermercato, arrestatoÈ agli arresti domiciliari, ma ruba in un supermercato e anche una e-bike che poi cerca di rivendere in un bar. Per lui scatta l'aggravamento della pena e ora dovrà rispondere anche del reato di ... ansa.it