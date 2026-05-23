Ruba due borse griffate da 30mila euro in un negozio a Capri | in manette

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni, con precedenti, è stato arrestato ieri pomeriggio a Capri dopo aver rubato due borse griffate del valore complessivo di 30 mila euro in un negozio del centro. La Polizia di Stato ha fermato il ragazzo poco dopo il furto, che si è verificato nel pomeriggio. Le borse sono state restituite al negozio. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato portato in caserma.