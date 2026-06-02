Ruba 16 pacchi di scatolette di tonno al supermercato | 40enne bloccato e denunciato

Un uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver rubato 16 pacchi di scatolette di tonno in un supermercato. È entrato nel negozio, ha inserito le scatole nello zaino e poi ha lasciato il negozio senza pagare. È stato bloccato e denunciato dalle forze dell'ordine.

E' entrato all'interno di un supermercato ed ha rubato 16 pacchi di scatolette di tonno. Le ha messe nello zaino e poi è uscito senza pagare. Un 40enne nordafricano è stato bloccato e denunciato dai poliziotti per furto aggravato. L'episodio è avvenuto all'interno di un market di via Venezia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Una donna ruba al duty free e perde il controllo | Border Control Roma Fiumicino

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