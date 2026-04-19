Fermati i ladri di cartucce per stampante e scatolette di tonno | il bottino valeva 3mila euro

Due persone sono state arrestate dopo aver svaligiato un supermercato nella zona di Gorgonzola. I ladri hanno portato via cartucce per stampanti e scatolette di tonno, per un valore totale di circa 3.000 euro. Dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di un’auto con la refurtiva nel portabagagli. La Polizia ha intercettato e fermato i sospetti poco dopo.

Gorgonzola (Milano) – Svaligiano il supermercato e fuggono in auto con la refurtiva nel portabagagli. Ma, poco dopo, incrociano una pattuglia dei carabinieri: due cittadini romeni di 25 e 35 anni arrestati per ricettazione. Condotti in caserma per accertamenti, sono stati portati a san Vittore. La merce rubata, generi alimentari confezionati e cartucce per stampanti per quasi 3000 euro, è stata restituita interamente ai proprietari. La ricostruzione. Tutto, a quanto ricostruito, era stato rubato poco prima dagli scaffali del supermercato “Galassia” di Melzo, poco lontano. È accaduto a Gorgonzola, dove, l’altra sera, i carabinieri della stazione, impegnati in un routinario servizio di controllo su strada, hanno fermato l’auto sospetta, che stava attraversando il territorio cittadino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fermati i ladri di cartucce per stampante e scatolette di tonno: il bottino valeva 3mila euro Notizie correlate Due georgiani fermati a Bonito con l'auto piena di scatolette di tonno, come le hanno rubate: arrestatiDue uomini di origine georgiana sono stati arrestati in provincia di Avellino, a Bonito per furto di decine di confezioni di tonno, grazie... Furto all'Euronics di Viterbo, rubate cartucce per stampante per 400 euro: arrestata coppiaLa polizia, allertata dal direttore del negozio, ha rintracciato l'uomo e la donna a stretto giro: non possono tornare in città prima di due anni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Due ladri di bagagli fermati e denunciati in stazione; Ladri fermati al casello dopo il furto in piena notte, in auto trovati soldi e una fede nuziale; Loreto, banda di ladri fermata al casello: recuperato l’oro, in tre nei guai; Tentato furto alla scuola dei salesiani, ladri fermati da gruppo di seminaristi. Ladri di auto fermati dalla Polizia a Pozzuoli dopo inseguimento nel tunnel Tangenziale-PortoPOZZUOLI – Devono rispondere di ricettazione, fuga pericolosa, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di arnesi da scasso i due uomini fermati dalla Polizia a Pozzuoli dopo un lungo inseguimen ... cronacaflegrea.it Tentato furto al San Luigi di Chieri: seminaristi fermano i ladri in fugaUn tentato furto sventato grazie a una reazione tanto improvvisa quanto decisiva. È successo a Chieri, all’interno dell’ Istituto salesiano San Luigi, dove due uomini sono stati fermati dopo essersi ... giornalelavoce.it Rachele e Saverio. De Nobili. Una finestra. Una rosa. Li ho fermati nel ferro, in miniatura, mentre aspettano di nascere grandi. Perché certi amori, anche nell'Ottocento a Catanzaro, meritano spazio per respirare. Questa è solo la prova costume. La tragedia ver - facebook.com facebook Ora anche i pescherecci si sono fermati per i rincari del gasolio, con probabili conseguenze per il mercato italiano x.com