A Varese, un uomo ha rubato in un supermercato e ha cercato di scappare tra le strade della città. Dopo aver lasciato il negozio, è stato inseguito a piedi dagli agenti e, poco dopo, è stato fermato. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in breve tempo e ha portato al suo arresto. La vicenda si è conclusa con il blocco del ladro in mezzo al traffico cittadino.

Varese, 22 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Varese ha intercettato e bloccato un ladro in fuga subito dopo un furto commesso al Carrefour di via Casula, a Varese. I poliziotti della Divisione Anticrimine, mentre passavano a bordo del veicolo di servizio per accertamenti d’ufficio, hanno notato un giovane, un 25enne, correre con una borsa carica di merce poi risultata rubata, inseguito da un addetto alla sicurezza che gli intimava invano di fermarsi. Gli agenti hanno fermato l’auto sulla quale erano a bordo e hanno iniziato un inseguimento a piedi tra i veicoli in transito. Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi, il giovane ha proseguito la fuga in mezzo al traffico cittadino, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti oltre a quella degli agenti che lo inseguivano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Varese, ruba in un supermercato e scappa in mezzo al traffico: inseguito a piedi e bloccato

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