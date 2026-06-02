Il 2 giugno si svolge a Rovigo la celebrazione del 80° della Repubblica, con una parata interforze in piazza Vittorio Emanuele II. Sono previsti schieramenti di forze armate e forze dell’ordine. Al Salone del Grano si terranno le cerimonie di consegna delle onorificenze, con riconoscimenti assegnati a militari e civili. La manifestazione comprende anche interventi e momenti di commemorazione pubblica.

? Punti chiave Quali reparti militari sfileranno in piazza Vittorio Emanuele II?. Chi riceverà le onorificenze al Salone del Grano?. Come cambierà la gestione della sicurezza urbana durante la giornata?. Cosa prevede il programma culturale curato dal Consorzio Università Rovigo?.? In Breve Capitano Valerio Scatoletti coordina lo schieramento interforze in piazza Vittorio Emanuele II.. Consegna onorificenze Ordine al Merito presso il Salone del Grano della Camera di Commercio.. Momento culturale con docenti e studenti del C.U.R. Consorzio Università Rovigo.. Concerto gratuito dell'Orchestra Fiati Venezze alle ore 17:00 in piazza.. Rovigo celebra l’80° anniversario della con parate e onorificenze in piazza Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rovigo, 80° della Repubblica: schieramento interforze e onorificenze

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