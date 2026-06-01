Domani, 2 giugno, si celebra l’80° anniversario della nascita della Repubblica. Nel salernitano, sono stati consegnati riconoscimenti a diverse persone, anche in forma di onorificenze. La cerimonia si svolgerà in diverse località della provincia, con premi assegnati a cittadini, militari e rappresentanti delle istituzioni. I nomi degli insigniti saranno resi noti durante l’evento, che si terrà in rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Domani martedì 2 giugno si celebrerà l’80° anniversario della nascita della nostra Repubblica. Nell’occasione la tradizionale cerimonia si terrà alle ore 10.30, presso “Piazza della Libertà” della città di Salerno, con l’auspicio di favorire la più ampia partecipazione all’evento di giovani e famiglie e renderli testimoni attivi della celebrazione della nostra Repubblica e dei suoi valori di libertà e democrazia. In occasione dell’alzabandiera solenne che aprirà la manifestazione, il Comando Vigili del fuoco di Salerno effettuerà la calata e lo srotolamento della bandiera Tricolore sulla facciata della torre della Prefettura, dalla parte del lungomare, ove resterà tutta la giornata come omaggio alla nostra Repubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - 80° anniversario della Repubblica: i nomi degli insigniti delle onorificenze nel salernitano

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