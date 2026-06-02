Gnv, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc, ha assegnato due navi al Marocco, rafforzando la presenza nel Mediterraneo. Questa mossa fa parte del Piano Mattei, che mira a consolidare l’asse tra Italia e Marocco. La decisione riguarda l’impiego delle navi per rotte tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli sui percorsi o le tempistiche. La scelta si inserisce in un quadro di strategie di rafforzamento delle connessioni marittime nel Mediterraneo.

Una scia verde tra l’Italia e il Marocco. Gnv (la compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc) ha rafforzato il proprio impegno strategico sul Marocco, destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, Gnv Aurora e Gnv Virgo. Entrambe sono alimentate a Gas Naturale liquefatto (Gnl) e promuovono l'adozione di combustibili di transizione come il bio-Gnl e il Gnl sintetico. La scelta di puntare con due nuove navi sul Marocco, è stata presentata da Piefrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione passeggeri di Msc, in occasione del battesimo di Gnv Aurora a Tangeri: la conferma della centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della Compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rotte del Mediterraneo: il Piano Mattei rafforza l?asse con il Marocco

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