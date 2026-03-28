Difesa il governo rafforza l’asse con Egitto e Kuwait

Il Consiglio dei ministri ha approvato due disegni di legge di ratifica riguardanti la Difesa, che puntano a rafforzare la collaborazione internazionale dell’Italia in una zona che comprende il Mediterraneo e il Golfo. Le nuove normative sono state approvate per consolidare gli accordi con l’Egitto e il Kuwait, due paesi chiave in quest’area strategica.

Il Consiglio dei ministri ha approvato due disegni di legge di ratifica in materia di Difesa, entrambi legati al rafforzamento della cooperazione internazionale dell’Italia in un’area strategica come quella che va dal Mediterraneo al Golfo. La proroga dell’intesa con l’Egitto. Il primo riguarda l’Egitto e dà esecuzione allo scambio di note verbali, fatto al Cairo il 3 agosto e il 10 settembre 2025, relativo alla proroga della validità del memorandum d’intesa tra il ministero della Difesa italiano e quello della Repubblica araba d’Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Roma il 23 marzo 1998. La proroga consente di mantenere in vigore l’intesa fino alla conclusione di un nuovo accordo tra le parti sugli stessi ambiti di collaborazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Difesa, il governo rafforza l’asse con Egitto e Kuwait Articoli correlati Così Trieste rafforza l’asse marittimo Italia-Usa con il ritorno di DragonMentre le due sponde dell’Atlantico attraversano una fase di tensione nei rapporti transatlantici, alimentata anche dalle iniziative del presidente... Eni porta altro gas in Italia. Così si rafforza l’asse energetico con l’AfricaIl petrolio è ormai prossimo ai 105 euro al barile, il gas si è di nuovo portato oltre i 50 euro a megawattora. Una raccolta di contenuti su Difesa il governo rafforza l'asse con... Temi più discussi: BOOTS ON THE GROUND. Leonardo si compra Iveco Defence; Aster, investimenti e filiera. Così Mbda rafforza la sua capacità industriale; Cosa farà Leonardo con Iveco Defence; Corruzione, dal ministero della Difesa pieno supporto all’attività della magistratura. Ghana-Ue: siglato accordo di cooperazione in materia di difesaIl governo del Ghana ha firmato un accordo di difesa con l'Unione europea volto a rafforzare la cooperazione in settori quali la lotta ... agenzianova.com Speciale difesa: Ghana-Ue, siglato accordo di cooperazione in materia di difesaIl governo del Ghana ha firmato un accordo di difesa con l'Unione europea volto a rafforzare la cooperazione in settori quali la lotta ... agenzianova.com Le richieste della difesa della ragazza accusata di aver ucciso i due figli neonati e nascosto i corpi in giardino. Il legale: “Figlia di tutti” - facebook.com facebook Caso Petrolini. La difesa ha chiesto l'assoluzione per la giovane accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa i due figli neonati: "Non era capace di intendere e volere". x.com