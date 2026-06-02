A Roseto sono state inviate segnalazioni all’Autorità nazionale anticorruzione riguardo ai fondi destinati ai centri rifiuti. Si chiedono chiarimenti su dove siano finiti 817 mila euro destinati all’area autoporto. Inoltre, si evidenzia che le varianti tecniche apportate ai progetti potrebbero mettere a rischio la revoca dei finanziamenti regionali.

? Domande chiave Dove sono finiti gli 817 mila euro destinati all'area autoporto?. Perché le varianti tecniche rischiano di far revocare i fondi regionali?. Come cambierà l'efficienza dei nuovi centri di raccolta per i cittadini?. Chi deve rispondere della possibile violazione dei vincoli di destinazione?.? In Breve Rischio perdita 350.000 euro fondi PAR FSC 2007-2013 per varianti tecniche approvate aprile 2026. Scomparsa 817.000 euro PNRR destinati inizialmente all'area autoporto di Roseto degli Abruzzi. Erogati 81.000 euro nel 2024 e 40.000 euro per progettazione nel dicembre 2023. Opposizione Tritella, Mazzoni, Di Cesare, Palermo, Sacchetti e Aloisi denuncia inerzia giunta Nugnes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roseto, rischio perdita fondi per i centri rifiuti: segnalazioni all’Anac

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