Europa Verde impugna il piano rifiuti della Regione | Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati fondi a rischio

Europa Verde Sicilia ha presentato un atto di intervento nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, sostenendo che i dati utilizzati sono incerti e che gli impianti di termovalorizzazione previsti sono sovradimensionati. La decisione si inserisce in una contestazione più ampia portata avanti da Rifiuti Zero Sicilia e da numerose associazioni coinvolte nella campagna “Futuro in Cenere”.

Europa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), schierandosi al fianco di Rifiuti Zero Sicilia e delle decine di associazioni unite nella campagna “Futuro in Cenere”. Nel mirino, un Piano.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Rifiuti, Europa Verde Sicilia impugna il Piano Schifani: "Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati"Europa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU),... Leggi anche: Rifiuti, via libera dell'UE al piano della Sicilia: termovalorizzatori a Palermo e Catania Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Europa Verde impugna il Piano Schifani: Dati incerti e inceneritori sovradimensionati, risorse pubbliche a rischio; Europa Verde, incontro con l’assessore Daga nella sede di via Pascoli; SiciliAntica alla scoperta del Villaggio Bizantino di Calascibetta: tra meraviglia e necessità di tutela. Europa Verde impugna il Piano Schifani: Dati incerti e inceneritori sovradimensionati, risorse pubbliche a rischioEuropa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), schierandosi al fianco di Rifiuti Zero Sicilia […] ... blogsicilia.it Europa Verde: «Il Parco De Mita è chiuso, ma dovrebbe essere pubblico»Europa Verde chiede chiarimenti circa la gestione del Parco De Mita. «Dalla lettura del contratto stipulato tra Comune e le due società che hanno firmato l’accordo risulta (come da stralcio pubblicato ... ilmattino.it La federazione cuneese di Sinistra Italiana, Europa Verde e Possibile contro la Lega: "Continuare a marginalizzare, escludere e stigmatizzare produce soltanto disagio, rabbia e tensione sociale" - facebook.com facebook