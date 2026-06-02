Ronaldo trionfa su Instagram | 665 milioni di follower al primato

Ronaldo ha raggiunto i 665 milioni di follower su Instagram, mantenendo il primato tra le celebrità. La top ten delle personalità più seguite include altre star del calcio, musica e cinema. Molti di loro trasformano la vita privata in prodotti commerciali, promuovendo marchi e collaborazioni sui social. La piattaforma diventa così uno strumento di marketing diretto, con contenuti che spesso uniscono aspetti personali e pubblicitari.

? Punti chiave Chi sono le celebrità che seguono Ronaldo nella top ten?. Come trasformano le icone la vita privata in prodotti commerciali?. Quali settori dominano la classifica dei profili più popolari?. Perché lo sport e il glamour guidano l'engagement digitale?.? In Breve Lionel Messi segue Ronaldo con 506 milioni di follower su Instagram.. Selena Gomez occupa il terzo posto con 405 milioni di utenti.. Kylie Jenner e Dwayne Johnson condividono la quarta posizione con 382 milioni.. Ariana Grande si posiziona al sesto posto con 363 milioni di follower.. Cristiano Ronaldo guida la classifica dei profili più seguiti su Instagram con 665 milioni di follower. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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