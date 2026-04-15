Meloni boom di follower su Instagram E Trump li perde Cos' è successo nelle ultime ore

Nelle ultime ore si è assistito a un cambiamento nei numeri dei follower sui social media di due figure politiche molto presenti nel panorama pubblico. Da un lato, il profilo di una leader italiana ha registrato un aumento significativo di seguaci su Instagram, mentre dall'altro lato, quello di un ex presidente americano ha subito una diminuzione. La situazione ha suscitato curiosità e ha portato a ipotesi sulle possibili cause di questi sviluppi.

Forse è solo una coincidenza, oppure è una scelta voluta da parte dei follower italiani di Donald Trump: nel giorno in cui il presidente degli Stati Uniti attacca la premier Giorgia Meloni, i due account Instagram registrano due dinamiche opposte: quello della leader di Fratelli d'Italia guadagna 3.872 nuovi follower, mentre quello di Trump registra un defollowing di -2.872. Una combinazione di trend assai sospetta, per usare un eufemismo. Anche perché, come sottolinea il report di Arcadia Instand Mood, negli ultimi 30 giorni i due account avevano registrato costanti incrementi di nuovi "seguaci" e dunque la brusca frenata registrata dal capo della Casa Bianca appare legata a doppio filo alle "sparate" contro Meloni e, poche ore prima, contro Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, boom di follower su Instagram. E Trump li perde. Cos'è successo nelle ultime ore Notizie correlate Effetto Charlotte de Witte, boom social per Silvia Salis: nelle ultime 48 ore sorpasso a Elly Schlein per crescita di followerSorpasso, almeno sui social, della sindaca di Genova Silvia Salis sulla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Leggi anche: Reggiana, svolta in panchina! Via Rubinacci, arriva Bisoli. Cos’è successo davvero nelle ultime ore Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giorgia Meloni critica Trump? I deliranti titoli della stampa di sinistra | Libero Quotidiano.it; Gianfranco Fini, cos'ha capito Meloni: parole pesantissime su Trump | Libero Quotidiano.it; CHIESA CATTOLICA E GEN Z | Il segreto dietro al boom di conversioni dei giovani Usa; Donald Trump contro Giorgia Meloni: Non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato | Libero Quotidiano.it. Trump attacca Meloni, ma sui social è lei che ci guadagna: follower in crescita per la premier, in calo per il tycoonL’attacco senza precedenti del presidente americano Donald Trump contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha generato effetti tangibili anche sui social, in particolare su Instagram. Negli ul ... affaritaliani.it Meloni sale e Trump scende: le dinamiche opposte sui social nel giorno dello scontroA dispetto di quanto siamo portati a credere, anche i follower hanno un’anima e una coscienza e quando c’è un momento in cui bisogna farsi sentire, in modi diversi sia chiaro, non perdono quasi mai l’ ... ilgiornale.it "Scioccato da Giorgia Meloni, mi sbagliavo su di lei". La dichiarazione di Trump verso la premier italiana è un brusco richiamo all'ordine, figlio di una preoccupazione: perdere anche Meloni dopo l'uscita di Viktor Orbán, guastatore dell'Unione europea e alleat - facebook.com facebook La “special relationship” tra Meloni e Trump: un anno e mezzo di incontri e complimenti, poi il gelo x.com