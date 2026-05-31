Juventus regina dei social | primato in Italia con 178 milioni di follower staccate Inter e Milan

La Juventus è la squadra italiana con il maggior numero di follower sui social media, raggiungendo i 178 milioni di utenti. Il dato supera quello di Inter e Milan, che si trovano rispettivamente a una cifra inferiore. Il report del Cies conferma quanto il brand della squadra sia forte online, anche se sul campo le prestazioni non sono sempre positive. La distanza tra i follower della Juventus e le altre due squadre è significativa.

di Luca Fioretti Il report del Cies certifica la forza del brand della Juventus: staccate Inter e Milan nonostante le difficoltà sul campo. I risultati sportivi delle ultime stagioni non hanno intaccato il legame tra la Juventus e la propria comunità globale di tifosi. A confermarlo è l’ultimo report pubblicato dal Cies, ripreso dalla Gazzetta, che fotografa la presenza digitale dei principali club calcistici. La società bianconera continua infatti a occupare il primo posto in Italia per seguito sui social network, confermandosi il club più popolare del Paese sulle piattaforme digitali. I numeri registrati confermano una leadership assoluta. Sommando le audience registrate su Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube, la Juventus raggiunge l’incredibile quota di 178 milioni di follower complessivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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