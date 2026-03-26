Galles e Irlanda si preparano ad affrontare le finali di qualificazione al Mondiale, con le partite di spareggio europee in programma a marzo. Le due nazionali sono tra le squadre che competono per conquistare il passaggio alla fase finale, che si terrà nel 2026. Il torneo FIFA ha confermato il gruppo e il calendario delle partite, con i gironi e le sfide decisive per i vincitori dei playoff europei.

2026-03-26 23:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Galles e Irlanda sperano di raggiungere la fase finale della Coppa del Mondo quando le due nazioni prenderanno parte agli spareggi europei a marzo. La squadra di Craig Bellamy ospiterà la Bosnia-Erzegovina in semifinale, mentre la squadra di Heimir Hallgrimsson si sposterà in Repubblica ceca. Le vincitrici di questi incontri a una gara affronteranno una finale a una gara il 31 marzo per assicurarsi un posto al torneo, che inizierà a giugno e sarà co-ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. Ecco chi Galles e Irlanda incontreranno nelle potenziali finali degli spareggi e ai Mondiali se si qualificheranno, oltre a uno sguardo ai loro potenziali programmi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi affronteranno Galles e Irlanda alle finali di calcio? Dettagli finali completi dei playoff, gruppo confermato del torneo FIFA, partite, programma, girone per i vincitori dei playoff europei

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