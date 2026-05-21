Vis Artena che festa per il terzo torneo Artena Cup | sabato la grande giornata delle finali
A Vis Artena si prepara una giornata speciale con le finali del terzo torneo “Artena Cup”, in programma sabato al campo “Comunale”. La società locale, che ha ottenuto successi nel settore giovanile e in Prima categoria, promuove un evento che coinvolge molti appassionati. L’intera giornata sarà dedicata alle partite decisive, mentre il mese di maggio si riempie di iniziative e momenti di festa, consolidando la presenza del club nel territorio.
Artena (Rm) – Al campo “Comunale” è tutta una festa. Nella casa della Vis Artena è un maggio di eventi e sorrisi: dopo gli ottimi risultati raggiunti nel settore giovanile (con il secondo campionato “consecutivo” vinto dall’attuale Under 15 provinciale) e dalla Prima categoria (autrice di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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