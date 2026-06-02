La Ferraro SMI Roma Volley ha annunciato che Nikoleta Perovi? giocherà anche nella stagione 202627. La giocatrice, opposta, rimane nel roster della squadra, rafforzando la continuità nel progetto sportivo. La conferma riguarda l’intera rosa, senza dettagli sui contratti o altre variazioni. La società ha comunicato ufficialmente la permanenza della giocatrice senza ulteriori precisazioni.

LaFerraro SMI Roma Volleymette un altro tassello fondamentale nel percorso verso la stagione 202627:Nikoleta Perovic continuerà a vestire la maglia delle Wolves. Una conferma di assoluto valore per il club capitolino, che potrà ancora contare sulla sua principale bocca da fuoco e su una delle giocatrici più decisive dell’intera Serie A2. L’opposta montenegrina, nata a Bar e alta 188 centimetri, è stata la grande protagonista dell’ultima stagione giallorossa. Con 556 punti realizzati nella regular season, Perovic ha chiuso il campionato comemiglior realizzatrice della Serie A2, confermandosi un punto di riferimento costante per l’attacco romano grazie anche a un eccellente 39,7% di efficacia offensiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Roma Volley riparte da Perovi?: confermata l’opposta da record per la stagione 2026/27

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