Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato l’ingaggio di Maria Teresa Bassi, opposto di 23 anni proveniente dalla squadra di Melendugno, che attualmente disputa la Serie A2. La giocatrice si unisce alla squadra come riserva di Kipp. La Bassi, proveniente dalla Lombardia, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile e ha giocato diverse stagioni in categorie inferiori prima di approdare in Serie A2. La sua presenza arricchisce il reparto offensivo della formazione bergamasca.

SERIE A1 FEMMINILE. Maria Teresa Bassi è il nuovo opposto del Volley Bergamo 1991. La 23enne bresciana arriva da Melendugno in Serie A2 e sarà la vice Kipp. Un nuovo tassello per il Volley Bergamo 1991: la società ha ufficializzato l’arrivo di Maria Teresa Bassi, opposto di prospettiva che arriva a Bergamo dopo l’esperienza con il Volley Melendugno in Serie A2 e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della prossima stagione. Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Melendugno arriva l’opposta Bassi

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Maria Teresa Bassi è il nuovo opposto del Volley Bergamo 1991. La 23enne bresciana arriva da Melendugno in Serie A2 e sarà la vice Kipp. x.com

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